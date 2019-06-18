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今日 01:29 國際財經

3月停飛後 波音首獲737 MAX意向訂單

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美國飛機製造商波音周二與英國航空(British Airways)母公司IAG簽訂意向書，IAG將向波音訂購200架737 MAX型號飛機。

這是波音737 MAX自3月被下令停飛以來、波音首次接獲該款飛機的訂單，儘管仍不是確認合約，因為仍待最後確認，但足以代表航空界對波音的信心。

法國巴黎航空展進入第二天，首日沒有任何簽約消息的波音落實三份購機協議，除了與IAG簽約外，還與大韓航空(Korean Air)與飛機租賃公司(Air Lease Corporation)簽署合約，後兩者共涉及30架787飛機，面值63億美元。

根據與IAB的意向書，如果落實購機，有關新機將於2023至2027年期間交付由IAG控制的航空公司。除了控制英航外，IAG仍控有其他航空公司。若訂購的200架737飛機均分為737 MAX 8與737 MAX 10，上述協議的總值為240億美元。

航空監管機構正要求波音對737 MAX型號飛機作出改良，以免重演近年兩宗空難的悲劇。印尼獅航去年10月一架波音737 MAX 8型號客機發生空難，機上乘客連同機組人員共189人罹難。埃塞俄比亞航空一架同型號客機今年3月10日亦發生空難，事故造成航機上157人罹難，是5個月內第二宗致命事故，全球多個國家及地區先後停飛同款或同系列客機。

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