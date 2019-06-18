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今日 21:47 國際財經

歐央行或放水 美股早段升逾1%

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歐央行有意放水，加上市場關注聯儲局本周的議息會議，美股早段上升。

截至本港時間晚上約9時47分，道指報26427點，升315點或1.21%；標普500指數報2923點，升34點或1.18%；納指報7980點，升135點或1.72%。

歐央行行長德拉吉(Mario Draghi)表示，如果通脹沒有達到央行目標，將需要再次放鬆政策，可能是再次減息或進行資產購買。外電引述3位歐羅區的央行官員透露，如果歐央行需要再次採取行動來提振通脹，決策層預計將採用減息作為首個刺激舉措。

美國總統特朗普表示，德拉吉宣布可能會推出更多刺激措施，立即促使歐羅兌美元的滙率下跌，這不公平地使歐羅區能夠更加輕鬆地與美國競爭。歐羅區與中國及其他國家地區，多年來就這樣蒙混過去。

聯儲局周二起召開為期兩日的議息會議，市場普遍預計今年將減息兩次以上。投資者希望驗證這些預期是否與聯儲局的想法相符，但大多數人預計，聯儲局不會在本周會議上作出任何利率決定。

中美貿易方面，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表明，中美兩國能否達成貿易協議的前提，是如何能確保協議獲切實執行，但有信心雙方最終可達成協議。

數據方面，美國5月新屋動工下降0.9%；以年率計為126.9萬間，高於預期123.9萬間，前值修正為128.1萬間。5月建築許可增長0.3%，以年率計為129.4萬間，低於預期129.6萬間，前值修正為129萬間。

油價回升，紐約原油期貨現時每桶報52.76美元，升0.83美元或1.6%；倫敦布蘭特期油報61.28美元，升0.34美元或0.56%。

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