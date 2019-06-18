國際財經

外電引述歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)稱，如果通脹沒有達到央行目標，將需要再次放鬆政策，可能是再次減息或進行資產購買。

美國總統特朗普在Twitter表示，德拉吉宣布可能會推出更多刺激措施，立即促使歐羅兌美元的滙率下跌，這不公平地使歐羅區能夠更加輕鬆地與美國競爭。歐羅區與中國及其他國家地區，多年來就這樣蒙混過去。

聯儲局周二起召開為期兩日的議息會議，市場普遍預計今年將減息兩次以上，預期聯儲局不會在本周會議上作出任何利率決定。