外電引述歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)稱，如果通脹沒有達到央行目標，將需要再次放鬆政策，可能是再次減息或進行資產購買。
美國總統特朗普在Twitter表示，德拉吉宣布可能會推出更多刺激措施，立即促使歐羅兌美元的滙率下跌，這不公平地使歐羅區能夠更加輕鬆地與美國競爭。歐羅區與中國及其他國家地區，多年來就這樣蒙混過去。
聯儲局周二起召開為期兩日的議息會議，市場普遍預計今年將減息兩次以上，預期聯儲局不會在本周會議上作出任何利率決定。
今日 20:13 國際財經
外電引述歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)稱，如果通脹沒有達到央行目標，將需要再次放鬆政策，可能是再次減息或進行資產購買。
美國總統特朗普在Twitter表示，德拉吉宣布可能會推出更多刺激措施，立即促使歐羅兌美元的滙率下跌，這不公平地使歐羅區能夠更加輕鬆地與美國競爭。歐羅區與中國及其他國家地區，多年來就這樣蒙混過去。
聯儲局周二起召開為期兩日的議息會議，市場普遍預計今年將減息兩次以上，預期聯儲局不會在本周會議上作出任何利率決定。
|下一篇：
|松齡護老全年少賺18% 息0.78仙
|上一篇：
|朗屏8號低層一房595萬沽