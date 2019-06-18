國際財經

自從英國前首相文翠珊辭職後，下一屆首相花落誰家成市埸焦點。上周三(6月12日) 英國首相最熱門候選人前任英國外交大臣約翰遜(Boris Johnson)指他的目標不是無協議脫歐，並相信能達成脫歐協議，有別於之前的不惜硬脫歐言論。加上美國當晚公布的5月CPI年率和月率均低於預期，英鎊/美元一度短線上升至最高1.2755。

不過，在同日由英國工黨提出的一個關於阻止無協議脫歐的法案，卻被英國議會以309-208的票數否決。市埸對於英國無協議脫歐的疑慮加劇，使英鎊/美元展開回調趨勢。值得留意的是，在當地時間上周四(6月13日)舉行的首輪新首相選舉中，位居前兩位的約翰遜和現任英國外交大臣侯俊偉(Jeremy Hunt)皆為強硬脫歐派，調查顯示英國硬脫歐的可能性由5月的15%大升至上周五(6月14日)的25%。

此外，美元反彈同樣拖低英鎊/美元走勢。上周五(6月14日)公布的美國5月零售銷售按月增長0.5%，而且4月零售銷售意外從下跌0.2%上調至增長0.3%，舒緩了投資者對美國第二季經濟急劇放緩的憂慮，推動美元兌7大主要貨幣全線上升，英鎊/美元亦不能倖免。今日(6月18日)英鎊/美元最低曾跌至1.2508，亦是連續第五日下跌，並再一次創下自1月3日閃崩以來的5個半月新低。

技術分析方面，英鎊/美元在經過技術性反彈後重拾跌勢，形成新的下降通道，似乎已形成下跌旗形，若以下跌旗形的量度幅度計算，英鎊/美元中長期內有機會下跌至2017年3月的低位1.2150水平。英國保守黨黨魁選舉將於明日(6月19日)開始展開第二輪投票，如果約翰遜如預期般勝出，將增加硬脫歐的可能性，而英鎊/美元繼續下探的機會仍十分大。同時，投資者需留意美國聯儲局和英倫銀行將分別於本周四(6月20日)凌晨2時和晚上7時公布的利率決議，若屆時英鎊/美元跌穿1.2500，短期內或會進一步跌向今年1月3日閃崩水平1.2396。

交易策略方面，早前於6月11日所定的英鎊/美元沽盤已取消。短期內待英鎊/美元反彈至1.2560至1.2580區域沽出，下望1.2400，升穿1.2600止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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