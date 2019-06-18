國際財經

歐央行放鴿，帶動歐洲股市中段回升，抵消中美貿易僵局或未能在月底G20峰會化解，以及美國聯儲局即將議息的不明朗因素。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7396點，升39點或0.53%；德國DAX指數報12178點，升92點或0.77%；法國CAC 40指數報5452點，升61點或1.14%；意大利富時MIB指數報20858點，升231點或1.13%。

道指期貨暫報26197點，升59點。

歐央行行長德拉吉(Mario Draghi)表示，如果通脹沒有達到央行目標，將需要再次放鬆政策，可能是再次減息或進行資產購買。

聯儲局周二起召開為期兩日的議息會議，市場普遍預計今年將減息兩次以上。投資者希望驗證這些預期是否與聯儲局的想法相符，但大多數人預計，聯儲局不會在本周會議上作出任何利率決定。

中美貿易方面，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表明，中美兩國能否達成貿易協議的前提，是如何能確保協議獲切實執行，但有信心雙方最終可達成協議。

同時，美國計劃對3000億美元中國商品加徵關稅舉行聽證會，中國外交部表示，歷史證明中美的經貿分歧是可通過協商妥善解決，但磋商對話要建立在相互尊重、平等互利的基礎之上，強調任何背離這一原則的做法，沒有出路。

數據方面，歐羅區5月通脹率回落至1.2%，較4月回落0.5個百分點，創逾一年新低，遠低於接近但不超過2%的目標。歐盟首4個月對美國商品貿易順差擴大至482億歐羅，按年擴大4.8%。歐盟對中國貿易逆差620億歐羅，按年升8.4%。

油價走軟，紐約原油期貨現時每桶報51.56美元，跌0.37美元或0.71%；倫敦布蘭特期油報60.38美元，跌0.56美元或0.92%。