國際財經

中東地緣局勢升溫、中美貿易僵局或未能於月底G20峰會期間完全化解，加上美國聯儲局即將召開議息會議，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時49分，英國富時100指數報7353點，跌3點或0.05%；德國DAX指數報12001點，跌84點或0.68%；法國CAC 40指數報5385點，跌5點或0.1%；意大利富時MIB指數報20530點，跌96點或0.47%。

道指期貨暫報26099點，跌39點。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)周二起召開為期兩日的貨幣政策會議。由於擔心全球貿易緊張局勢長期延續並拖累美國經濟增長，市場普遍預計聯儲局今年將減息兩次以上。投資者希望驗證這些預期是否與聯儲局的想法相符，但大多數人預計，聯儲局不會在本周會議上作出任何利率決定。

摩根士丹利則認為，如果中美兩國貿易爭拗惡化，導致美國經濟陷入衰退，聯儲局可能要在明年春天把聯邦基金利率降至接近零。

中美貿易方面，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表明，中美兩國能否達成貿易協議的前提，是如何能確保協議獲切實執行，但有信心雙方最終可達成協議。他此前稱，中美兩國元首不會在G20峰會期間達成主要貿易協議，但兩人會晤或有助令陷入僵局的貿談重返正軌。

另外，中東緊張局勢恐惡化。美國退出伊朗核協議後，恢復對伊朗實施制裁，使德黑蘭政府在外交及經濟方面陷入困境。伊朗宣布，當地低濃縮鈾庫存將於10天內(本月27日前)突破核協議的300公斤上限，代表伊朗縮減遵守核協議承諾。至於美國國防部則宣布，將向中東增派1000名美軍，以應對伊朗在該區日益增加的威脅，但強調今次部署是以防衞為目的。

油價偏軟，因美國頁岩油產量料上升、伊朗與俄羅斯未能就OPEC+開會日期有定案，以及中美貿易緊張打擊經濟增長等因素，抵消中東緊張情勢升高的影響。紐約原油期貨現時每桶報51.69美元，跌0.24美元或0.46%；倫敦布蘭特期油報60.58美元，跌0.36美元或0.59%。