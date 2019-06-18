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今日 14:56 國際財經

日央行本周會議將討論海外經濟風險

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日本央行行長黑田東彥表示，日央行在本周舉行的利率會議上，「肯定」會討論不斷加劇的海外經濟風險。這反映日本的貨幣政策制定者，對中美貿易戰所造成的經濟衝擊感到擔憂。

黑田東彥指出，就最近的海外經濟形勢而言，中美貿易摩擦和中國經濟存在的下行風險很大。在即將召開的利率會議上，央行「肯定」會討論海外的經濟形勢，但日央行已維持超寬鬆的貨幣政策。

他又稱，全球經濟前景面臨的不確定較高，日央行將觀察外圍經濟變化對日本經濟的影響及實現物價目標的情況，以適當引導政策。

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