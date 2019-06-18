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今日 12:54 國際財經

軟銀斥16億 首次投資醫療保健領域

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軟銀集團透過旗下願景基金(Vision Fund)對三藩市初創企業Collective Health投資2.05億美元(15.99億港元)，是首次進軍醫療保健服務市場。

軟銀高級管理合夥人Deep Nishar表示，這宗交易代表軟銀對該行業約4年評估的結果。他指出，Collective Health的價值在於它是一家第三方服務管理機構，而不是實際服務提供者，因此該公司不受可能制約市場增長和盈利能力的監管措施約束。Nishar將加入Collective Health董事會。

Collective Health經營一個醫療福利管理平台，僱主利用平台為自己的僱員提供醫療理賠，而不是向保險公司支付保費。

參與Collective Health此輪融資的其他投資者還包括DFJ Growth、Public Sector Pension Investment Board、GV和New Enterprise Associates。

Collective Health的聯席創辦人兼行政總裁Ali Diab表示，該E輪融資使公司於2013年成立以來的總融資額達到4.35億美元。這輪融資的金額較前一輪融資高出近一倍。Diab未有披露這宗交易對該公司的估值。

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