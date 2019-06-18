國際財經

澳洲央行認為，可能需要進一步下調當前處於1.25厘紀錄低位的指標利率，以降低失業率、重振薪資及通脹。該行6月政策會議記錄顯示，政策委員會在會上決定降息25個基點，將幫助加快經濟成長，但只憑減息並不足夠。

會議記錄顯示，考慮到就業市場以至整體經濟的閒置產能程度，委員們贊同在未來一段時期進一步放寬貨幣政策是恰當的。另外，市場已經消化了8月再次降息至1厘、到明年初進一步減息至0.75厘的可能性。

政策委員會還指出，減息並不是幫助解決失業問題的唯一政策選項，呼應了央行行長洛威(Philip Lowe)的看法，他呼籲政府增加基礎設施支出並進行經濟改革。

另外，會議記錄又顯示，委員會認為較低的利率將可藉由推低澳元滙價來支持經濟。自澳洲央行6月4日會議以來，澳元兌美元已跌至五個月低位。

會議記錄亦指出，減息也能降低家庭償債負擔，從而釋出更多額外的現金，同時為企業降低借貸成本。委員會又認為，雖然減息會影響儲戶得到的回報，但感覺整體的影響將為經濟帶來支撐。

實際上，委員會也認為放寬政策導致家庭借貸風險升高，或者通脹意外大幅上升的可能性很低。鑑於勞動力市場的閒置產能，打壓通脹與薪資增長的因素還將持續一段時間。