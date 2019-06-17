國際財經

路透引述消息人士稱，美國最大航空公司美國航空，快將落實訂購最多50架空中巴士新推出的A321XLR單引擎長程客機，其中部分將來自轉移早前對其他空巴型號飛機的訂單。

空巴與美航拒評上述消息。

消息人士指出，如果洽談順利，雙方將於6月23日結束的法國巴黎航空展期間簽訂協議。不過，美航主要負責人不會出席航展。據悉，美航仍未決定一旦訂購飛機後期望的交機時間表。

美航過去5年已動用逾250億美元訂購新機，更換機隊老舊的型號，包括向空巴訂購100架A320neo。