國際財經

美股納指周一在科技股帶動下顯著造好，道指則反覆靠穩。歐股表現反覆，美元滙價從兩周高位回落，在本周美英日三大央行議息結果公布前，金融市場表現略為淡靜。

美股三大指數中，納指表現最佳，曾上揚0.88%，收市仍漲0.62%，報7845點，因Facebook(fb)飆逾4%，Netflix都抽高逾3%；蘋果、Alphabet和亞馬遜升幅介乎0.60%至0.88%；fb據報將推出虛擬貨幣，CNBC主特人Jim Cramer稱，推出虛擬貨幣可能成為fb股價創新高的催化劑；fb周一收報189.01美元，比去年7月底創下的歷史新高218美元，仍有超過13%距離。道指反覆，曾跌39點，低見26049點，也一度轉升76點，高見26165點，收市則漲22點或0.09%，報26112點。標指漲0.09%，收報2889點。

聯儲局將於香港時間周四凌晨2時公布議息結果，Raymond James首席經濟師布朗提醒，主席鮑威爾發言必須非常小心，以免引起市場恐慌。英倫銀行和日本央行均於周四公布利率決定，料維持不變。

聯儲局前副主席費希爾(Stanley Fischer)周日在以色列出席活動時表示，如果特朗普明年再度當選美國總統，他將不會提名鮑威爾連任聯儲局主席，這會削弱聯儲局的自主性，令該局無法完全獨立於政治，意味貨幣政策決定將與目前有很大分別。

歐股個別發展，法股和英股分別升0.44%及0.16%，德股則跌0.09%，因德國漢莎航空發盈警，股價挫超過10%，累及其他航空股，法荷航集團和EasyJet均下滑半成左右。亞股缺乏方向，MSCI亞太指數(不計日本)輕微下跌，日股微升0.03%。

美滙指數曾撲上97.603的兩周高位，尾段因為美國數據疲弱而倒跌0.01%，報97.57。歐羅升0.05%，兌美元報1.1217美元。美元兌日圓靠穩在108.55日圓。

硬脫歐恐慌 英鎊逾半年低

英鎊兌美元跌至1.2534美元，創2018年11月中以來最弱，一旦進一步跌穿，將下試2017年9月低位，因投資者擔心取代文翠珊做首相的約翰遜，可能讓英國走上一條無協議的脫歐之路。

投資者獲利回吐，令金價從上周五的14個月高位回落，周一收市跌0.1%，每盎斯報1342.9美元。

貿易爭端對需求造成損害的憂慮，開始蓋過中東油輪遇襲引發的供應問題，紐約期油周一曾跌1.77%，收市幅度收窄，報每桶51.93美元，跌1.1%；布蘭特期油報60.94美元，挫1.7%。

數據方面，紐約聯儲銀行的製造業指數從5月的17.8跌至6月的負8.6，是2016年10月以來首次出現負數，分析員本來預期跌至10。數字低於零，反映行業正在收縮。