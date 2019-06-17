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今日 00:26 國際財經

蘇富比拍賣行遭歐洲電訊大亨私有化

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著名拍賣行蘇富比(Sotheby’s)公布，接納歐洲電訊及娛樂業富豪兼藝術收藏家Patrick Drahi提出的私有化建議，涉及交易價值為37億美元(288.6億港元)。

根據建議，每股收購價為現金57美元，較蘇富比上周五收市價有61%溢價，市值相當於26.6億美元。

同時擁有以色列、法國與葡萄牙國籍的Drahi，為歐洲電訊巨擘Altice主席兼控權股東。《福布斯》雜誌今年2月發表的富豪排名榜，估算他的財產有79億美元，

蘇富比股價過去12個月下滑40%。

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