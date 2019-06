即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局今天開始連續兩日議息,主席鮑威爾月初出席芝加哥聯儲銀行會議時發表被視為「鴿味」十足的講話,市場猜測聯儲局2019年內將減息3次。然而,美國最近公布的多項經濟數據普遍勝預期,最新利率期貨顯示,交易商估計本周減息機會僅21%,而7月31日議息後下調利率的可能性則高達85%。

此外,曾多番猛烈批評鮑威爾「唔聽話」的總統特朗普,日前接受美國ABC新聞專訪時表示,「我們擁有良好經濟數據以及強大的企業,假如聯儲局由另一人執掌,就不會加那麼多息。」他相信,要不是聯儲局去年調高利率,兼且推行縮表(量化緊縮,QT)措施,美國GDP增長比目前起碼多1.5個百分點,道指則再高一萬點。ABC主持人插口說:「鮑威爾都是因為你才得以出任聯儲局主席。」特朗普承認,鮑威爾是他親手揀選,但完全不認同其工作表現(He's my pick. And I disagree with him entirely.),無異坦言後悔揀錯人。

特朗普更強調,他有權(allowed)批評鮑威爾,況且作為總統,與央行主席「傾掂數」(settle)是平常事,以往,總統都經常和聯儲局頭頭溝通(in the old days, they used to speak to the head of the Federal Reserve often)。

被問及他是否擔心時常發表意見會令鮑威爾在貨幣決策上「進退維谷」(put Powell in the box);特朗普表示他也考慮到此問題,但仍會繼續這樣做,因他對鮑威爾已失去耐性(Yes, I do. But I'm gonna do it anyway because I've waited long enough)。

鮑威爾在美國時間周三議息後記者會如何或會否就總統的言論作出回應,將成為聯儲局未來貨幣政策走向的重要訊息。

港股方面,特區政府推行《逃犯條例》修訂惹起民間大規模抗爭活動,上周三的金鐘示威期間,警方首度使用橡膠子彈驅趕示威者,觸發民眾更激烈不滿,恒指當天大跌481點(1.73%),收報27308點。不過,隨着政府讓步(特首上周六宣布暫緩修例,翌日並向市民致歉),估計相關政治事件對股市影響會逐漸消退。事實上,恒指上周四早段急挫至26825點低位後,最終以全日高位27394點報收;周日的反修例遊行人數再創新高,恒指昨天仍錄得108點升幅,本地政治事件對經濟(股市)影響正逐漸淡化。

附【右圖】所見,港股平滑中線市寬(10天線高於50天線比率)已確認於5月31日的18.4%水平見底,該市寬一旦確認轉向(不論觸頂或見底),未來走勢多數會維持一段時間,通常數以周計,受平滑市寬嚴重超賣(支持區底30%以下)改善帶動,相信恒指短期仍將持續反彈。

