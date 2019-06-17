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今日 21:48 國際財經

關注聯儲會議 美股早段個別走

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美國聯儲局、英倫銀行和日本央行均於本周先後公布最新的利率決議，值此全球貿易緊張關係之際，以及投資者對全球經濟增長擔憂加深的情況下，央行的貨幣政策動向更加引起關注，美股早段個別發展。

截至本港時間晚上9時47分，道指報26075點，跌14點或0.06%；標普500指數報2890點，升3點或0.13%；納指報7840點，升44點或0.57%。

聯儲局的政策會議對美股而言將至關重要，在決策官員最近數周引發市場對減息的預期後，如果聯儲局在此次會議上不能採取更加鴿派的立場，那麼股市勢必會遭遇拋售。

另外，周一至三(17日至19日)投資者將迎來在葡萄牙召開的歐洲央行論壇，央行行長德拉吉(Mario Draghi)等眾多央行官員將發表講話，市場普遍關注其是否會在這次講話中釋放更明晰的政策訊號。

同時，投資者還密切關注6月底召開的二十國集團(G20)峰會，希望看到貿易緊張局勢能否在此次會議上取得進展。分析師稱，G20峰會只是一個推動局勢繼續發展的舞台，預計貿易緊張關係的解決將頗費周折。

油價下挫，在上周油輪攻擊事件導致緊張形勢升級後，美國國務卿蓬佩奧周日稱，美國將採取一切必要行動，以確保中東重要海上航線的通行安全。紐約期油現時每桶報52.05美元，跌0.46美元或0.88%；布蘭特期油每桶報61.63美元，跌0.38美元或0.61%。

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