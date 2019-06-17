國際財經

由於美國最終與墨西哥簽署協議並無限期暫停向墨西哥商品加徵關稅，倫敦金在上周初受到避險情緒降溫所拖累而一度回落至最低1319.70美元。但自上周二(6月11日)晚公布美國5月PPI數據開始，疲弱的通脹數據令市場對於聯儲局減息預期升溫，帶動倫敦金開始回升。除此之外，美國於上周三(6月12日)公布的5月CPI數據以及上周四(6月13日)公布的5月進口物價指數均遜於預期，令美國減息預期加劇，並支撐倫敦金節節上升，上周五(6月14日)倫敦金再度破頂，創2018年4月11日以來的逾14個月新高，最高升至1358.07美元，連續第4周上升。

然而，正展開強勁升勢的倫敦金在上周五(6月14日)晚遇上有「魔鬼數據」之稱的美國零售銷售數據公布。美國5月零售銷售按月增長0.5%，略低於市場預期0.6%，但4月零售銷售數據卻意外從下跌0.2%上調至增長0.3%，這表明美國消費者支出仍然處於增長狀態，緩解了投資者對美國第二季度經濟急劇放緩的擔憂，減少了聯儲局於本周減息的機會。數據公布後，美滙指數再次走強，拖累倫敦金從高位1355美元附近大幅回落至1337.71美元，由日內高位暴跌逾20美元。

今日(6月17日)金價延續上周五跌勢，一度回落至1332.86美元才略為企穩。若金價今日能企穩日線圖的上升通道底部1332美元之上，後市仍有機會再度向上挑戰高位，但由於金價形成尖頂回落，若今日最終以大陰燭收低，本周進一步回調的幾率將會較高。因此，需留意金價會否在短期內下破1330至1332美元水平。

交易策略方面，我們根據6月10日策略於1336美元建立的倫敦金沽盤已於1340美元平倉，虧損4美元。短期內待倫敦金跌破1330美元後沽出，下望1316美元，升穿1335美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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