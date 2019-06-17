國際財經

中美貿易爭端升級，以及中東地緣政治緊張局勢抑制風險偏好，加上在備受關注的美國聯儲局會議召開前，投資者保持謹慎，歐股個別發展。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7342點，跌2點或0.04%；德國DAX指數報12106點，升10點或0.09%；法國CAC 40指數報5376點，升9點或0.17%；意大利富時MIB指數報20639點，升26點或0.13%。

道指期貨暫報26146點，升18點。

歐洲央行副總裁德金多斯(Luis de Guindos)稱，歐羅區較長期通脹預期需要出現更大變化，央行才會實施更多刺激舉措。應對全球貿易爭端的影響，貨幣政策幾乎是無能為力，而全球貿易爭端是拖累經濟增長和通脹的最主要因素之一。

美國總統特朗普一直在與中國打貿易戰，並開始將注意力轉向其他貿易夥伴國，這種政策可能增加美國及海外經濟雙雙陷入衰退的可能性。中美元首有望於二十國集團(G20)峰會期間會面，雙方料將談論經貿議題。此外，在貿易緊張情勢四處蔓延之際，分析指出，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)將兩艘油輪遇襲歸罪於伊朗，中東情勢的不確定性也正在升高。

同時，美國貿易代表辦公室(USTR)周一將開始召開為期7日的聽證會，徵詢美國零售商、製造商和其他企業，對特朗普計劃對另外3000億美元中國輸美商品加徵關稅的看法。

另外，市場亦關注美國利率政策，聯儲局主席鮑威爾本月初曾表示聯儲局將採取適當行動應對貿易戰帶來的風險，這番言論為減息打開大門後，貨幣市場甚至更積極反映出減息可能性。美國聯邦公開市場委員會(FOMC)在6月18日至19會議上或許會回答這個問題。

油價走軟，紐約原油期貨現時每桶報52.16美元，跌0.35美元或0.67%；倫敦布蘭特期油報61.66美元，跌0.35美元或0.56%。