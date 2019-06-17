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今日 15:52 國際財經

歐股早段靠穩 關注中美貿談

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歐洲股市早段靠穩，因中美經貿關係或於月底有進展，抵消貿易戰火或蔓延至印度，以及本周有三大央行召開議息會議的不確定因素。

截至本港時間下午3時46分，英國富時100指數報7356點，升10點或0.15%；德國DAX指數報12120點，升24點或0.2%；法國CAC 40指數報5385點，升17點或0.32%；意大利富時MIB指數報20685點，升72點或0.35%。

道指期貨暫報26171點，升43點。

中美元首有望於二十國集團(G20)峰會期間會面，雙方料將談論經貿議題。美國商務部長羅斯有意淡化市場期望，指即使美國總統特朗普與中國國家主席習近平，於本月底在G20峰會能夠會面，兩國亦不會在峰會期間就貿易協議的細節，以及如何切實執行潛在協議進行討論，亦不會達成任何主要貿易協議，但最有可能出現的是兩國會同意積極地重啟談判。

美國總統特朗普亦指出，無論習近平會否出席G20峰會，對美中貿易談判並無關係，相信無論如何，中美終有一天達成貿易協議，對此拭目以待。

新一波貿易戰火或再掀起，印度周日起對美國28種產品徵收報復性貿易關稅，包括杏仁和蘋果，部分新稅率高達70%。是次主要報復華府拒絕給予印度豁免，加徵鋼鋁關稅，以及美國總統特朗普月初宣布，取消給予其優惠關稅待遇。

油價走軟，因市場擔心環球經濟疲弱，拖累需求，惟美國鑽油井數量微跌、油輪遇襲事故繼續牽動中東地緣局勢趨於緊張，加上沙地能源部長法利赫(Khalid Al-Falih)希望石油出口國組織(OPEC)能於下月初就延長減產協議達成共識，皆抑制跌勢。紐約原油期貨現時每桶報52.26美元，跌0.25美元或0.48%；倫敦布蘭特期油報61.66美元，升0.35美元或0.56%。

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