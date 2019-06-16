今日 05:28
國際財經
《華爾街日報》引述消息人士稱，高盛計劃把旗下四間分別作出私營投資分支合併起來，以組成一間擁有資產逾1400億美元的新部門。
根據報道，高盛的四間分支分別投資私營項目、房地產，與及難以處理資產等。
高盛未有回應查詢。
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