國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，高盛計劃把旗下四間分別作出私營投資分支合併起來，以組成一間擁有資產逾1400億美元的新部門。

根據報道，高盛的四間分支分別投資私營項目、房地產，與及難以處理資產等。

高盛未有回應查詢。