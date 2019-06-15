美國總統特朗普開口淡化「習特會」預期，他對媒體稱，能否在稍後G20峰會與中國國家主席習近平見面並不重要。
儲局下周議息料剔除「忍耐」字眼 為減息鋪路
美國聯儲局下周議息，市場預期屆時減息的機會只有20%，但很可能在會後聲明剔除「忍耐」(patient)字眼，為未來減息掃除障礙，市場預料7月減息概率達80%。
特朗普再轟鮑威爾:若換人美股或高1萬點
特朗普再抨擊聯儲局，稱若非主席鮑威爾領導的聯儲局採取加息和量化緊縮措施，美股料可多升1萬點，美國GDP會高1.5個百分點。
晶片股累納指挫0.52% 道指收市偏軟
貿易戰拖累中國工業生產數據回落，也打擊晶片巨頭博通的收入，納指收市下滑0.52%，博通急插5.57%，AMD都跌逾3%；道指早段曾下滑118點，其後輾轉上行，尾段倒漲55點，最終收市微跌17點，市場憧憬聯儲局夏季將會減息，為大市帶來支持；標指回吐0.16%。
外圍焦點簡訊
￭ 美國5月零售銷售升0.5%，略遜預期；製造業生產升0.2%，勝預期。
￭ WTO：美國要求暫停處理針對中國知識產權的訴訟至12月31日。
￭ 紐約期金曾見1362.2美元的14月高，收市回順報每盎斯1344.5美元，升近0.1%。
￭ 特朗普指摘伊朗要為兩艘油輪在中東遇襲事件負責，刺激布蘭特期油收升1.1%，紐約期油漲0.4%。
￭ 歐央行銀行監委會：歐羅區銀行仍有大量貸款未償還，違約率不斷上升。
￭ 歐洲三大股市見紅，英法德股跌幅介乎0.15%至0.6%。
￭ 俄羅斯央行減息25點子，為去年3月以來首次。
￭ 工行(01398)旗下工銀金融(ICBCFS)被美國證交會罰款4200萬美元，涉處理ADR程序不當。
新世界(00017)元朗瑧頤推首張價單，共涉110個單位，價單折實售價398.6萬至975.3萬元，呎價14781至17883元，平均呎價16266元，略高於同區一手。
本地焦點簡訊
￭ 夜市期指收報26939點，較昨日恒指收市低水179點。
￭ ADR港股比例指數報26971點，較港低146點。
￭ 立法會下周一及周二暫時未有安排會議。
￭ 丘鈦(01478)預計中期業績扭虧為盈，錄稅前溢利約1.5億至1.8億元人民幣。
￭ 愛高(00328)預期年度錄得5.6億至5.7億元淨虧損。
￭ 同得仕(00518)預期全年虧損增加。
￭ 中國環保能源(00986)料全年虧損大幅減少超過80%。