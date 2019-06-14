國際財經

中國5月份工業增加值升幅見17年新低，加上晶片巨頭博通（Broadcom）稱中美貿易戰將打擊其收入，再次加深市場對全球經濟前景的憂慮，歐美股市均下挫，晶片股跌勢尤其嚴重。地緣政治不穩促使金價曾攀至14個月高位，油價反覆造好。

道指早段曾下滑118點，一度失守26000點，收市微跌17點，英特爾挫1%，蘋果跌0.73%；標指跌0.16%，科技股受壓，納指跌0.52%。晶片股廣泛向下，博通急插5.57%，應用材料（Applied Materials）、美光（Micron）和超微（AMD）跌逾1%至逾3%。歐洲方面，科技股下挫1.6%，兩大晶片商AMS和英飛凌分別跌約7%和6%。三大股市均見紅，英法德股跌幅介乎0.15%至0.6%。亞股普遍低收，日股逆勢升0.4%。

新債王：衰退機率達65%

有新債王之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）周四表示，美國有40%至45%機會在6個月內出現衰退，一年內發生的可能性更高達65%。他說聯儲局正「強烈暗示」對減息持開放態度，但預料下周不會出手，在9月減息機會最高，屆時甚至可能減半厘，並認為年底前很大機會下調利率超過一次。他表示，如果利率不降，到2021年，財政赤字上漲將導致10年期債息升至6厘。美國總統特朗普在美國廣播公司（ABC）的訪問中再度抨擊聯儲局，聲稱如果他們沒有加息，道指應該可以多升1萬點。

紐約期金一度見每盎斯1362.2美元，是去年4月以來最高水平，收市回落，報1344.5美元，升近0.1%。

IEA降需求增長 油價先跌後揚

伊朗對開海面有兩艘油輪遇襲令原油供應受威脅，惟國際能源署（IEA）下調全球石油需求增長預測，曾令油價短暫倒跌，其後恢復升勢。布蘭特期油收市升1.1%，每桶報62.01美元；紐約期油漲0.4%，收報52.51美元。

美國零售營業額在5月上升0.5%，略低於市場預期的0.6%，但反映消費開支依然穩健。另外，製造業生產在5月升0.2%，高於市場預期。