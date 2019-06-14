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今日 02:44 國際財經

道指收復逾百點失地 尾段偏軟

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美國消費信心數據低於預期，美股道指周五早段一度回落超過100點，其後輾轉向上，尾段一度接近收復所有失地，市場觀望聯儲局下周議息，未來或有減息空間，大市獲得支持。

截至本港時間凌晨約2時31分，道指報26094點，跌11點或0.05%，稍早時盤中高位曾見26102點，跌幅收窄至只有4點，而早段最多下滑118點，低見25988點；標普500指數現時報2886點，跌4點或0.16%；納指報7799點，跌37點或0.48%。

個別股份方面，晶片商博通(Broadcom)指出，在美國對華為頒布出口禁令後，公司年收入將比預期減少20億美元(156億港元)，博通股價下滑超過6%，英特爾則回落逾1%；此外，思科下跌2.55%，蘋果回吐0.67%；陶氏為跌幅最大的道指成分股，暫挫3%。Home Depot反彈1.65%，暫時為表現最強的道指成分股。

美國消費信心遜預期

密歇根大學6月美國消費者信心指數初值為97.9，略低於市場預期的98；期內，密歇根美國消費者現況指數初值112.5，市場預期為109.2。密歇根6月美國消費者預期指數初值為88.6，市場預期為92。

美國商務部公布，5月零售銷售按月增加0.5%，預期為0.6%，前值則由減少0.2%修正為增加0.3%。5月核心零售銷售按月增加0.5%，符合市場預期。

美國5月工業生產較前月上漲0.4%，市場預期為增長0.2%。

另外，4月企業庫存按月上升0.5%，符合預期，3月確認為持平。4月企業銷售按月下跌0.2%。

油價向好，紐約期油報每桶52.50美元，升0.42%；布蘭特期油則升1.13%，報每桶62美元。

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