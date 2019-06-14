國際財經

市場憧憬聯儲局減息，惟對中美貿易關係前景未明朗，加上中東地緣緊張局勢升溫，美股早段走低。

截至本港時間晚上9時58分，道指報26005點，跌101點或0.39%；標普500指數報2881點，跌10點或0.36%；納指報7786點，跌50點或0.65%。

中美貿易爭拗持續，美國總統特朗普再次重申有意與國家主席習近平會晤，惟白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)則警告，倘若習近平拒絕在二十國集團(G20)峰會期間，與特朗普會面，可能會有後果。

中東政治局勢恐惡化，阿曼灣昨日有兩艘油輪遇襲引起爆炸，伊朗救出全數44名船員。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)指摘伊朗要為襲擊負責。伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)則表示，美國的行為對中東地區穩定構成嚴重威脅。

數據方面，美國商務部公布，當地5月零售銷售按月增加0.5%，升幅稍為不及預期的0.6%，前值則由減少0.2%修正為增加0.3%。5月核心零售銷售按月增加0.5%，符合市場預期。

另外，美國5月工業生產較前月上漲0.4%，市場預期為增長0.2%。

油價於美股早段個別發展，紐約期油報每桶52.15美元，跌0.13美元或0.25%；布蘭特期油則升0.15美元或0.24%，報每桶61.46美元。

歐洲股市方面，英國富時100指數報7332點，跌36點或0.49%；德國DAX指數報12077點，跌91點或0.75%；法國CAC 40指數報5355點，挫20點或0.38%。