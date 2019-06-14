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今日 18:48 國際財經

【看圖測市】歐債危機憂慮重燃 歐羅/美元下探上升通道底部支持

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上周四(6月6日)歐洲央行在議息會議後宣布維持三大利率不變，符合市場預期。雖然初段歐羅/美元曾短線跳水20點，但因為歐洲央行承諾維持三大利率至2020年上半年不變，打消了市埸對歐羅區強化「負利率」措施的預期，在同一天內轉跌為升。加上上周五(6月7日)公布的美國5月非農就業人數僅增加了7.5萬人，遠低預期，美滙指數一度跌至2個月新低96.45，而歐羅/美元亦受帶動升至逾兩個月高位1.1344。

不過，本周歐羅/美元並未能延續上周的漲勢。雖然美國本周公布的通脹數據如5月PPI和5月CPI均低於預期，顯示通脹壓力溫和，強化了市場對於美國聯儲局今年減息的預期，歐羅/美元受惠於美元弱勢，一度反彈至本周高位1.1340。但周四(6月13日)歐洲議會再度討論意大利預算和債務問題，市埸的擔憂情緒令歐羅/美元大幅回落。除此之外，英國工黨提出阻止無協議脫歐的法案被英國議會否決，增加了硬脫歐的可能性，英鎊/美元走低，同時拖累歐羅/美元繼續下跌至本周低位1.1265。

技術分析方面，日線圖顯示歐羅/美元輾轉上升並形成新的上升通道，但升至1.1343後仍然受制於長期下降通道，之後因歐債和英國脫歐等問題開始回調，並未能有效突破1.1350阻力位(1月10日高點1.1566至5月23日低點1.1103下跌浪的50% 回吐水平)。若歐羅/美元跌穿上升通道的話，很可能會下探支持位1.1170，甚至是本年低位1.1100水平。短期內留意今晚(6月14日)美國將於20:30公布5月零售銷售數據，若數據表現疲弱，歐羅/美元或有機會再度反彈至1.1300之上。

交易策略方面，我們根據6月14日策略於1.1300建立的歐羅/美元沽盤已於1.1340平倉，虧損40點。短期內待歐羅/美元回升至1.1320-1.1340區域沽出，下望1.1205，升穿1.1380止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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