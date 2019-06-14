國際財經

市場憧憬聯儲局減息，惟對中美貿易關係前景未明朗，以及中東地緣緊張局勢升溫，歐洲股市中段下跌。

截至本港時間傍晚6時20分，英國富時100指數報7341點，跌26點或0.36%；德國DAX指數報12091點，跌77點或0.64%；法國CAC 40指數報5363點，跌11點或0.22%；意大利富時MIB指數報20569點，跌61點或0.3%。

道指期貨暫報26082點，跌39點。

中美貿易爭拗持續，美國總統特朗普再次重申有意與國家主席習近平會晤，惟白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)則警告，倘若習近平拒絕在二十國集團(G20)峰會期間，與特朗普會面，可能會有後果。

中東政治局勢恐惡化，阿曼灣昨日有兩艘油輪遇襲引起爆炸，伊朗救出全數44名船員。國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)指摘伊朗要為襲擊負責。伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)則表示，美國的行為對中東地區穩定構成嚴重威脅。

數據方面，法國5月消費調和指數(HICP)按年上升0.9%，低於預期上升1.1%，4月上升1.3%。德國5月批發物價按月漲0.3%，按年上漲1.6%，兩者均較4月漲幅為低。

另外，歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)表示，該行的負利率迄今對銀行獲利產生的影響是中性的。

紐約原油期貨現時每桶報51.95美元，跌0.34美元或0.65%；倫敦布蘭特期油報60.98美元，跌0.33美元或0.54%。