國際財經 即巿股評

阿曼灣昨日有油輪遭突襲，油價升逾2%，但隔晚美股懶理照升，道指升過百點，除大摩上調迪士尼目標價17%至160美元撐住過市外，當然依然喺炒下周憧憬聯儲局減息，但市場依然凶險，小心希望越大失望越大！

下星期聯儲局減息機會微

先講聯儲局議息，唔好認為下星期白鴿局一定會減息，從統計睇到，市場估計6月19日聯儲局會議減息機會(圖一)只得24.5%，維持息率不變機會是75.5%，市場相信聯儲局最快減息出現會在7月31日的議息會議，估計減息機會高達83.4%(圖二)，維持息率不變僅16.6%。

另一個值得留意是，近期中美貿易戰只有美國出牌，中國好忍得住手，暫時未有大動作還擊，但近日商務部表明短期內公布「不可靠實體清單」，似乎準備出手還拖，對大市會造成一定震盪，尤其美國企業。

除此之外，昨晚晶片商博通(Broadcom)業績對科技股好有前瞻性，原因是不單止季度收入差過預期，同時調低全年收入預測8.2%，即拮爆下半年晶片業回暖的美夢，博通盤後插8.5%，連累其他科技及晶片股亦瀉，所以唔好對後市咁大期望。

全球新股亂咁炒

市況惡揾食，已上市的股票大家都知有幾多斤兩，尤其大股投行全部Cover，向上炒難過登天，但有概念的新股就唔同，你、我、他甚至投行都知D又唔知D，美國人造肉Beyond Meat就喺好例子，雖然昨日回落0.4%，但仍比招股價25美元高4.65倍。

另一隻美國觸目新股CrowdStrike(代號為CRWD)，主打雲端安全軟件，孭住「雲端」兩個字已相當Juicy，2015年更有Google旗下，前身Google Capital的CapitalG做股東，背景相當猛料，故此周三晚開閘掛牌當日就狂升70.6%，昨日再升16.5%，收67.56美元，比招股價34美元高98.7%。

講到新股，香港又點會執蝕，十足有Beyond Meat味到的中煙香港(06055)，業務屬香港罕見，上市前就超購101倍，當然以招股價上限4.88元定價，上市後即炒上，今日最高見過9.2元，遠高招股價88.5%，但地球喺有地深吸力，加上估值對比同業離地(詳細可留意今日EJ MARKET) ，最終收造6.87元，倒跌8.9%，但仍高招股價40.8%。至於今日掛牌的內地製藥公司翰森製藥(03692)，全日收19.5元，較招股價14.26元高36.8%。

總括來講，新股異動，市場甚有黃雀亂飛格，尤其港股成交唔多，而全球新股炒到㷫烚烚，要買上去最好細細注，又或者做好對沖，例如一值睇淡的費城半導體指數或賭業股。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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