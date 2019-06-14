國際財經

美國失業救濟人數意外增加，市場憧憬聯儲局減息，惟對中美貿易關係前景心存戒心，加上中東地緣局勢升溫，拖累歐洲股市早段走軟。

截至本港時間下午3時47分，英國富時100指數報7345點，跌23點或0.31%；德國DAX指數報12116點，跌52點或0.43%；法國CAC 40指數報5359點，跌16點或0.3%；意大利富時MIB指數報20611點，跌19點或0.09%。

道指期貨暫報26097點，跌24點。

中美貿易爭拗持續。美國總統特朗普再次重申有意與中國國家主席習近平會晤，指兩國可望達成貿易協議。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)則警告，倘若中國國家主席習近平拒絕在二十國集團(G20)峰會期間，與特朗普會面，可能會有後果。

路透引述兩名知情人士表示，中國大豆買家要求美國賣家把原定於7月發貨的貨物推遲至8月，令人擔憂重演去年發生的取消訂單情況。此外，美國國會有參議院議員發起提案，要求加強規管在美國上市的中國企業，指稱中企沒有依循美國規例。

另一邊廂，美國逾600家零售商、製造商，以及科技公司和商會，聯署致函美國總統特朗普，要求取消對華的關稅措施，並結束貿易戰，認為向中國進口貨加徵關稅，只會損害美國經濟、企業及消費者，加重美國家庭負擔及失去就業職位。分析認為，中美貿易關係未來走向，仍然存在着重大不確定性。

中東政治局勢恐惡化。重要石油運輸航道阿曼灣昨日有兩艘油輪遇襲引起爆炸，伊朗救出全數44名船員。國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)指摘伊朗要為襲擊負責。阿曼灣上月12日曾發生同類襲擊，美國當時均指控伊朗是幕後黑手。

油價回落，因市場擔心環球經濟低迷，惟美國與伊朗緊張情勢升溫之際，阿曼灣兩艘油輪遇襲，引發外界擔憂透過這個全球重要航線的原油輸送將因此減少，抑制油市跌幅。紐約原油期貨現時每桶報52.05美元，跌0.23美元或0.44%；倫敦布蘭特期油報61.28美元，跌0.03美元或0.05%。