國際財經

美國電話電報(AT&T)已取消客戶三星可摺疊智能手機Galaxy Fold預購訂單，並將向提前訂購的客戶提供100美元補償。

Galaxy Fold原定4月26日面世，但很多評論家試機時把保護層剝掉後，發現屏幕破裂。雖然三星在4月時表示，將在未來數周內公布新的發布日期，但目前仍未有任何消息。

韓聯社上月中報道，三星已解決Galaxy Fold屏幕會破裂的問題，預料可在本月重新在美國等市場推出。據報，三星的解決方法是加強顯示器上的塑料保護層。