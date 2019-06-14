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今日 09:39 國際財經 時事脈搏

Instagram故障 全球逾5萬用戶受影響

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Facebook旗下社交平台Instagram(IG)出現故障，部分用戶一度無法讀取畫面及更新動態，故障維持一個多小時後，網站已恢復正常運作。

有超過5萬名用戶向追蹤社交網站故障的獨立網站Down Detector報告事件。該網站數據顯示，全球範圍受到有關影響，較多用戶報告出現故障的地區包括美國、英國、德國、法國、西班牙、日本等。

Instagram發言人稱，較早前網站發生技術問題，導致部分用戶在使用賬戶時出現困難。現時網站已全面回復正常，並對用戶造成不便致歉。

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