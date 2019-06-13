國際財經

中東局勢似有不穩的跡象，石油運輸主要航道阿曼灣有兩艘油輪遇襲爆炸，美國指伊朗須負責，期油價格最多急升4.5%，推高石油類股份，加上大摩唱好重磅股迪士尼，都有利大市抽高。另外，美國失業救濟人數意外增加，支持聯儲局減息的預期，利好美股表現，道指最多曾升142點，盤中高見26146點。

油輪遇襲 期油一度抽高半成

道指收市仍保持漲勢，上揚101點或0.39%，報26106點；標普500指數升0.41%，收報2891點；納指漲0.57%，收報7837點。

個別股份方面，迪士尼高收4.44%，為表現最強的道指成分股，但30隻道指成分股之中，仍有11隻下滑；晶片股英特爾則抽高0.82%，費城半導體指數回升0.58%；油股埃克森美孚上漲0.88%，雪佛龍升0.60%，標普500能源指數上揚1.25%。

伊朗外海兩艘油輪遇襲，引發國際油價衝高。阿曼灣上月12日曾發生同類事件，美國指控伊朗是幕後黑手。紐約期油收市每桶報52.28美元，升2.2%；布蘭特期油同樣漲2.2%，至每桶61.3美元。

石油出口國組織(OPEC)下調今年全球石油需求增長預測，警告國際貿易爭端繼續惡化，可能會進一步減產。今年上半年，全球貿易緊張局勢已經升級，爭端影響需求，並構成重大下行風險。

美國勞工部公布，截至6月8日止當周，首次申領失業救濟人數22.2萬人，按周增加3000人，市場原本預期減少至21.5萬人。美國5月進口物價按月下降0.3%，較市場預期跌0.2%略多。5月出口物價按月減0.2%，則與市場預期相符。

美國總統特朗普再次重申有意與中國國家主席習近平會晤，指兩國可望達成貿易協議。他說，根據判斷，中美能達成貿易協議，但強調若不能達到成果，華府將向中國加徵關稅。特朗普重申，期望在二十國集團(G20)大阪峰會與習近平見面。

美國債息續跌，10年國債孳息回落2.7基點，報2.091厘，3個月國債孳息跌2.6基點，報2.199厘，債息倒掛的差距只有0.108厘。美滙指數報97.06，升0.06%。歐羅兌美元報1.1274，跌0.13%，日圓最多曾升0.3%，至美市尾段報1美元兌108.39日圓，僅升0.11%。英鎊微跌，報1.2677美元。紐約期金每盎斯收報1343.7美元，升0.5%。

歐洲股市方面，英股及法股均近乎平收，德股則上揚0.44%。