國際財經

歐洲股市周四收市輕微向好，泛歐指數Stoxx 600報380點，上揚0.16%。伊朗外海兩艘油輪遭遇攻擊，引發國際油價上揚，能源股造好帶動歐股向上。不過，投資者仍在衡量中美貿易談判進展，入市態度仍然審慎。

英國富時100指數收報7368點，升不足1點；德國DAX指數收報12169點，攀高0.44%或53點；法國CAC 40指數收報5375點，上漲不足1點；意大利富時MIB指數收報20630點，抽高0.82%或167點；西班牙IBEX 35指數收報9247點，微漲0.09%或8點。