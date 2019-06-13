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美參議員發動兩黨提案 加強規管美上市中企

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美國國會參議院議員Chris Van Hollen正在發起兩黨聯合提案，要求加強規管在美國上市的中國企業，指稱中企沒有依循美國規例。

馬里蘭州(Maryland)民主黨籍參議員Chris Van Hollen周四向CNBC表示，與其他在美國證券交易所上市的所有公司一樣，中資企業也必須遵循透明而且問責的美國標準，以確保美國交易所的完整性及保護投資者權益。

Chris Van Hollen與路易斯安那州(Louisiana)共和黨參議員甘迺迪(John Kennedy)聯署，發起名為「外資企業問責法案」(Holding Foreign Companies Accountable Act)，旨在收緊中資公司的監管尺度。上周，共和黨參議員Marco Rubio與民主黨參議員Kirsten Gillibrand也發動同類法案。

Chris Van Hollen指出，中國是唯一沒有遵循美國上市法規的國家，美國不應該讓投資者面臨被中資企業欺詐的風險。現時中資企業在美國上市的總市值超過1萬億美元。

Chris Van Hollen與甘迺迪周三致函美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)，要求將監管中資企業列為中美貿易談判範疇，確保中資遵守美國的核數和申報要求。

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