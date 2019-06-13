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今日 21:58 國際財經

美股早段向好 布油漲逾3.5%

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美國總統特朗普再次重申有意與國家主席習近平月底在二十國集團(G20)峰會期間會晤，市場對中美貿易摩擦加劇的憂慮稍為放緩，美股早段向好。伊朗海岸附近的阿曼灣據報有油輪發生事故，刺激國際油價上升逾3%。

截至本港時間晚上9時57分，道指報26112點，升107點或0.41%；標普500指數報2893點，升13點或0.47%；納指報7847點，漲55點或0.71%。

特朗普再次重申有意與國家主席習近平月底在G20峰會期間會晤，稱兩國可望達成貿易協議，但強調如果不能達成協議，華府將向中國加徵關稅。

不過，中國商務部發言人高峰表示，目前對中美談判進展未有消息發布，強調中方對下一步磋商的立場是，合作是有原則，談判是有底線，中方在重大原則上絕不會讓步，並批評美方在中美磋商中出爾反爾，不講誠信，單方面升級貿易摩擦，導致談判嚴重受挫，責任完全在於美方。

有分析表示，即使聯儲局的減息預期仍然對市場有利，但國際經濟增長放緩，以及相關不確定因素仍然使目前的市場風險回報比率出現混亂情況。

數據方面，美國勞工部公布，截至6月8日止當周，首次申領失業救濟人數22.2萬人，按周增加3000人，市場原本預期減少至21.6萬人。另外，美國5月進口物價按月下降0.3%，市場預期下降0.2%。期內，出口物價按月下降0.2%，市場預期下跌0.1%。

個股方面，外電引述知情人士透露，阿里巴巴已向港交所提交上市申請，最早將於今年第三季掛牌，股價早段升逾0.6%。

另外，伊朗海岸附近的阿曼灣據報有油輪發生事故，刺激油價上升，紐約期油報每桶52.88美元，大漲1.74美元或3.4%；布蘭特期油則升2.12美元或3.54%，報每桶62.09美元。

歐洲股市方面，英國富時100指數報7378點，升11點或0.15%；德國DAX指數報12176點，上揚60點或0.5%；法國CAC 40指數報5382點，升7點或0.14%

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