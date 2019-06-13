國際財經

市場憧憬聯儲局減息，抵消美國威脅對餘下約3000億美元中國進口貨加徵關稅，歐洲股市中段靠穩，油價漲近3%。

截至本港時間傍晚6時54分，英國富時100指數報7385點，升17點或0.24%；德國DAX指數報12171點，升56點或0.46%；法國CAC 40指數報5378點，升3點或0.06%；意大利富時MIB指數報20613點，升150點或0.73%。

道指期貨暫報26091點，升78點。

美國總統特朗普再次重申有意與國家主席習近平月底在二十國集團(G20)峰會期間會晤，稱兩國可望達成貿易協議，但強調如果不能達成協議，華府將向中國加徵關稅。

中國商務部發言人高峰表示，目前對中美談判進展未有消息發布，強調中方對下一步磋商的立場是，合作是有原則，談判是有底線，中方在重大原則上絕不會讓步，並批評美方在中美磋商中出爾反爾，不講誠信，單方面升級貿易摩擦，導致談判嚴重受挫，責任完全在於美方。

數據方面，德國5月消費物價指數(CPI)終值按月漲0.3%，按年上升1.4%，兩者均符合預期。

伊朗海岸附近的阿曼灣據報有油輪發生事故，刺激油價上升，紐約原油期貨現時每桶報52.59美元，漲1.45美元或2.84%；倫敦布蘭特期油報61.87美元，漲1.9美元或3.17%。