訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 19:03 國際財經

歐股中段靠穩 油價漲近3%

放大圖片

市場憧憬聯儲局減息，抵消美國威脅對餘下約3000億美元中國進口貨加徵關稅，歐洲股市中段靠穩，油價漲近3%。

截至本港時間傍晚6時54分，英國富時100指數報7385點，升17點或0.24%；德國DAX指數報12171點，升56點或0.46%；法國CAC 40指數報5378點，升3點或0.06%；意大利富時MIB指數報20613點，升150點或0.73%。

道指期貨暫報26091點，升78點。

美國總統特朗普再次重申有意與國家主席習近平月底在二十國集團(G20)峰會期間會晤，稱兩國可望達成貿易協議，但強調如果不能達成協議，華府將向中國加徵關稅。

中國商務部發言人高峰表示，目前對中美談判進展未有消息發布，強調中方對下一步磋商的立場是，合作是有原則，談判是有底線，中方在重大原則上絕不會讓步，並批評美方在中美磋商中出爾反爾，不講誠信，單方面升級貿易摩擦，導致談判嚴重受挫，責任完全在於美方。

數據方面，德國5月消費物價指數(CPI)終值按月漲0.3%，按年上升1.4%，兩者均符合預期。

伊朗海岸附近的阿曼灣據報有油輪發生事故，刺激油價上升，紐約原油期貨現時每桶報52.59美元，漲1.45美元或2.84%；倫敦布蘭特期油報61.87美元，漲1.9美元或3.17%。 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。