國際財經

今日(6月13日)澳洲公佈就業人口數據，雖然5月就業人口增加了4.23萬人，比預期1.6萬人高，但是增加的大部分皆是兼職就業人口，而全職就業人口僅增加了2400人，並沒有明顯增加。而另一重點5月失業率報5.2%，同樣比預期5.1%高，拖累澳元/美元跌勢加劇，並一度跌至最低0.6900後才稍為企穩。

事實上，自從上周初澳洲儲備銀行如期降息，以及第一季國內生產總值(GDP)較去年第四季GDP增長明顯放緩，澳元/美元的下跌情緒早已開始醞釀。然而受美元走弱影響，澳元/美元在上周保持漲勢，在上周五(6月7日)疲弱的美國非農數據公佈後，澳元/美元一度急漲至1個月高位0.7018，最終上周澳元/美元收市報0.6995，全周升1.38%。不過，由於中美貿易戰加劇的風險仍然存在，加上缺乏良好的澳洲經濟數據支持，澳元/美元終於在多次上試0.7000關口失敗後，從本周開始由升轉跌。

技術分析方面，澳元/美元經多次嘗試後並未能有效突破0.7000關口（從0.7202至0.6861下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平），並由升轉跌形成新的下跌通道。在貿易風險依舊顯著，以及澳洲儲備銀行仍然較為鴿派的前提下，澳元能升破下降通道的可能性不大。若澳元/美元進一步跌穿5月23日觸及的逾五個月低位0.6861，匯價或可形成下跌旗形，若以下跌旗形的量度幅度計算，澳元/美元有機會跌破1月3日閃崩的逾十年低位0.6760，甚至最低可至0.6680水平。

交易策略方面，我們根據6月4日策略已於0.7000沽出澳元/美元(目標0.6820，止損0.7055)，目前將止損下移至0.6965。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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