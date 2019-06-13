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今日 16:07 國際財經 時事脈搏

內地民航局:部分波音737機翼零件有問題

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內地傳媒報道，中國民航局綜合司副司長顧曉紅表示，民航局已經接到美國聯邦航空局(FAA)關於部分波音737 NG和737 MAX型號客機，前緣縫翼滑軌存在製造品質問題的通知。

對於737 NG系列飛機，民航局已於6月11日發布了試航指令，要求國內航空公司在規定時間內對受影響的飛機主縫翼滑軌組件進行檢查、報告、更換和退返。

至於737 MAX型號飛機，波音公司正在制定相應的服務通告，民航局將密切關注FAA和波音公司後續的措施，在飛機恢復運行前，有關的安全問題必須得到相應的解決。

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