國際財經

英國脫歐陰霾持續籠罩大市，加上中美貿易戰憂慮又再升溫，美國對餘下約3000億美元中國進口貨加徵關稅態度強硬，抵消市場憧憬聯儲局減息的利好因素，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報7372點，升5點或0.07%；德國DAX指數報12103點，跌12點或0.1%；法國CAC 40指數報5361點，跌13點或0.25%；意大利富時MIB指數報20484點，升21點或0.11%。

道指期貨暫報26002點，跌10點。

美國總統特朗普再次重申有意與中國國家主席習近平會晤，稱兩國可望達成貿易協議，但強調如果不能達成協議，華府將向中國加徵關稅。二十國集團(G20)峰會預定在6月28至29日在日本大阪舉行，特朗普早前稱，已經安排好在G20峰會上與習近平會談。

英國脫歐方面，歐盟委員會表示，英國十分有可能無協議脫歐，委員會將更新其應急準備計劃，並告訴各國、企業和民眾，要為預期的經濟後果做好準備。被視為英國保守黨黨魁大熱門的前外相約翰遜(Boris Johnson)則試圖緩和市場緊張氣氛，強調無協議脫歐只屬於最後手段，應該作為重要的談判工具，而非目的，無意以此作為與歐盟談判的目標。

美國減息憧憬再度升溫，商務部長羅斯表示，美國聯儲局上一次加息「最多只能說是時機不成熟的」，聯儲局在利率方面的行動「比實際情況所需更為激進」，又批評聯儲局利率政策基於完全錯誤的論點，即「隨着失業率的下降，固有通脹將成為一個問題」。

伊朗海岸附近的阿曼灣據報有油輪發生事故，油價在上日挫4%後大幅反彈。紐約原油期貨現時每桶報52.39美元，漲1.25美元或2.44%；倫敦布蘭特期油報61.53美元，漲1.56美元或2.6%。