美股隔晚走軟，因中美貿易戰憂慮再度升溫，亞太區股市下滑。
美國對餘下約3000億美元中國進口貨加徵關稅態度強硬，總統特朗普強調如果中美不能達成協議，華府將向中國加徵關稅，加上日本晶片相關類股跟隨美國同業股受壓，拖累日本股市連續兩日走軟。日經平均指數收報21032點，跌97點或0.46%。
南韓股市亦下跌，韓國首爾綜合指數收報2103點，跌5點或0.27%。
澳洲股市同樣走低，澳洲普通股指數收報6619點，跌9點或0.15%。
今日 14:48 國際財經
美股隔晚走軟，因中美貿易戰憂慮再度升溫，亞太區股市下滑。
美國對餘下約3000億美元中國進口貨加徵關稅態度強硬，總統特朗普強調如果中美不能達成協議，華府將向中國加徵關稅，加上日本晶片相關類股跟隨美國同業股受壓，拖累日本股市連續兩日走軟。日經平均指數收報21032點，跌97點或0.46%。
南韓股市亦下跌，韓國首爾綜合指數收報2103點，跌5點或0.27%。
澳洲股市同樣走低，澳洲普通股指數收報6619點，跌9點或0.15%。
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