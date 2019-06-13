國際財經

美股隔晚走軟，因中美貿易戰憂慮再度升溫，亞太區股市下滑。

美國對餘下約3000億美元中國進口貨加徵關稅態度強硬，總統特朗普強調如果中美不能達成協議，華府將向中國加徵關稅，加上日本晶片相關類股跟隨美國同業股受壓，拖累日本股市連續兩日走軟。日經平均指數收報21032點，跌97點或0.46%。

南韓股市亦下跌，韓國首爾綜合指數收報2103點，跌5點或0.27%。

澳洲股市同樣走低，澳洲普通股指數收報6619點，跌9點或0.15%。