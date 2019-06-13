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今日 12:40 國際財經 時事脈搏

委內瑞拉發行面額5萬紙幣應對通脹

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委內瑞拉央行宣布，將發行3種面額的大額紙幣，包括1萬、2萬和5萬玻利瓦爾(bolivar)，以提高支付效率和促進商業交易，但未提供進一步的詳細訊息。

委內瑞拉反對派控制的議會宣布，委內瑞拉5月通脹率時隔一年首次回落到1000000%以下，至815194%。

高達6位數的通脹率已使委內瑞拉的貨幣形同廢紙。消費者通常用信用卡或電子轉賬支付，並且愈來愈依賴美元或其他實體通用貨幣。不過，像汽油這樣的受監管商品以及公共交通等服務，仍然需要使用本國紙幣支付。

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