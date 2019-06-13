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路透引述一名知情的消息人士表示，中國華為對美國電訊商Verizon稱其應該為230多項華為專利，支付總計超過10億美元(78億港元)授權費。

《華爾街日報》較早前引述消息人士報道稱，華為一名負責知識產權許可的管理人員於2月去信Verizon，指其應為解決專利授權問題，支付相關費用。Verizon並非華為客戶。

據悉，有關專利涵蓋該公司20多家供應商的網絡設備，包括美國一些主要科技公司，但這些供應商將對Verizon作出賠償。據知情人士表示，華為已直接聯絡其中的一些科技公司。

據《華爾街日報》的報道，這些專利涉及核心網絡設備、有線基礎設施和物聯網技術。

華為及Verizon的代表上周在紐約會面，討論部分相關專利，以及Verizon是否正在使用其他可能侵犯華為專利的公司的設備。

Verizon發言人Rich Young未就具體問題置評，稱因為這是一個潛在的法律問題。他還表示，這些問題不僅是Verizon的問題。基於更廣泛的地緣政治背景，任何涉及華為的問題都會對整個行業產生影響，同時也會引起國內和國際關注。

華為及美國無線營運商T-Mobile US和AT&T沒有回應路透相關查詢。Sprint不予置評。

包括Verizon在內的有關公司已經知會美國政府。