國際財經

美國公布的5月消費者核心物價指數(CPI)反映通脹壓力低，市場預估聯儲局今年7月底減息的機會達到80%，道指最多曾升33點，即市高位曾觸及26082點。不過，美國對餘下約3000億美元中國進口貨加徵關稅態度強硬，中美貿易戰憂慮又再升溫，道指隨即回落，一度跌破26000大關，科技股和銀行股成為跌市元兇。

道指最多倒跌89點，盤中低見25958點，收市挫43點或0.17%，報26004點；對利率敏感的銀行股受壓，高盛挫2.32%，為跌幅最大道指成分股，摩根大通都回落1.27%。標普500指數下滑0.20%，收報2879點，能源指數回吐1.4%。納指跌0.38%，收報7792點；晶片股英特爾則回落1.13%，高通倒退2.32%。

羅斯轟儲局利率政策

繼美國總統特朗普後，商務部長羅斯昨天接受外電訪問時再批評聯儲局利率政策，指局方在利率行動「比實際情況所需更為激進」，又指其政策完全錯誤。

美國債息向下，10年國債孳息回落2.3個基點，報2.117厘，而3個月期國債孳息跌幅更大，達4.1個基點，報2.223厘，令債息倒掛的幅度有所收窄。

數據方面，美國5月消費者物價指數按月上漲0.1%，符合市場預期；按年計則上漲1.8%，市場原預期升1.9%。扣除食品及能源的核心CPI按月升0.1%，稍低於市場估計的0.2%漲幅；按年計升2%，也較預期的2.1%為低。

受到美國原油庫存上升拖累，油價急速回落。美國公布截至6月7日止一周的原油庫存上升220萬桶，較預期的下跌100萬桶為高，拖累油價向下，紐約期油每桶收報51.14美元，挫4%，創近五個月低；布蘭特期油跌3.7%，每桶報59.97美元。

避險情緒回升，支持紐約期金價格上揚，每盎斯收報1336.8美元，上升0.4%。

美滙指數轉強，尾段報97，升0.32%。歐羅兌美元報1.1287，跌0.36%， 日圓曾升0.28%，但美市尾段倒跌0.02%，見108.54日圓。英鎊報1.2686美元，下滑0.29%。

歐洲股市扭轉初段升勢，其中法國股市表現較差，收市下跌0.62%，德股及英股則跌0.3%至0.4%。