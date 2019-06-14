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自中美貿易戰升級至科技戰後，市場原本憧憬6月底元兩國首會面可以像半年前的「習特會」般為貿易緊張關係帶來緩解，惟美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)周二(11日)接受訪問時稱，中美無法在日本大阪的G20峰會敲定貿易協議，而白宮國家經濟委員會前副主任Clete Willems也抱相同看法。美國總統特朗普同時擺出強硬姿態，表明中國非常希望達成貿易協議，但除非對美國是好協議，否則他不感興趣。

特朗普就中美貿易戰不斷放話之餘，亦趕緊在下周聯儲局議息會議前，加強對局方施壓。他批評其他國家的央行維持低利率，導致歐羅和其他主要貨幣兌美元貶值，使美國處於極大劣勢，言下之意自然是催促聯儲局盡快減息。

聯邦基金利率期貨市場顯示，美國7月底減息的機會約八成，全年減3次的可能性已突破50%。然而，高盛竟大唱反調，預期美國利率今年或不變，聯儲局主席鮑威爾上周承諾採取「適當」行動不是暗示即將減息，只表明局方對貿易緊張局勢升級並非充耳不聞。

全球貿易及經濟表現難測，聯儲局利率走向尚存變數，投資者對超短期(12個月內)美債如飢似渴。

根據彭博資料，過去一周逾34億美元流入投資超短期美債的貝萊德iShares Short Treasury Bond ETF(SHV)，是該ETF自2007年開始交易後最大金額；同時，投資1至3年期美債的iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF(SHY)卻走資約30億美元，屬2014年以來最多。

超短期美債成避險首選，3個月期孳息周二進一步跌至2.25厘，為去年10月9日後新低，依然與10年期債息倒掛。此組合債息於3月出現倒掛僅維持數天，但這次由5月23日至今已兩星期有餘，按近50年往績，一旦倒掛持續一個月，過去7次經驗是100%預示經濟衰退！換句話說，假如此組合債息到本月下旬仍然倒掛，美國經濟稍後步入衰退的風險不少。

若以較短年期組合分析，情況更加嚴峻。附【圖】所見，美國兩年與3個月期國債孳息差距一度擴至近負0.5厘，屬2007年3月迄今最闊，也和美國對上3次經濟衰退前的水平相若。值得留意的是，以往當此組合國債息差觸及負0.5厘後，在未來5至12月，衰退便殺到。由此推算，美國最快年底前陷入衰退。

據美國的消費者信心指數和製造業PMI數據，目前經濟未見大幅轉壞，更何況聯儲局為撐經濟，除了減息之外，尚有「殺着」──即停止量化收緊(QT)，甚至重啟量化寬鬆(QE)。因此，即使聯儲局抵不住總統壓力，於下周三(19日)調低利率的機會頗微(利率期貨顯示為18.2%)，投資者仍須注意議息聲明的措詞，以及鮑威爾在隨後記者會發言對息口的取態是鴿是鷹，再衡量局方日後的「放水」步伐。

信報投資研究部

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