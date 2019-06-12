國際財經

投資者觀望聯儲局的利率政策方向，美股表現偏軟。

截至本港時間晚上11時06分，道指報26013點，跌35點或0.14%；標普500指數報2880點，跌5點或0.18%；納指報7790點，跌31點或0.41%。

聯儲局將於下周議息，市場人士關注未來利率走勢。美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)接受外電訪問時表示，美國聯儲局上一次加息「最多只能說是時機不成熟的」。羅斯表示，聯儲局在利率方面的行動「比實際情況所需更為激進」，又批評聯儲局利率政策基於完全錯誤的論點。

數據方面，美國5月消費者物價指數(CPI)按月上漲0.1%，符合市場預期；按年計則上漲1.8%，市場預估為上漲1.9%。至於撇除食品及能源的核心CPI按月則升0.1%，稍低於市場估計的0.2%漲幅；按年計則漲2%，同樣稍遜預期的2.1%。

油價下挫，紐約期油報每桶52.18美元，跌1.09美元或2.05%；布蘭特期油則跌1.08美元或1.73%，報每桶61.21美元。

歐洲股市走低，英國富時100指數報7369點，跌29點或0.39%；德國DAX指數報12125點，下滑30點或0.25%；法國CAC 40指數報5381點，跌27點或0.5%。