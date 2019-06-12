國際財經

美國5月消費者物價指數(CPI)數據表明通脹壓力低迷，令聯儲局在今年減息的壓力增加，惟投資者仍觀望聯儲局動向，美股早段窄幅上落。油價顯著走低，紐約期油一度挫逾2%。

截至本港時間晚上9時54分，道指報26038點，跌9點或0.04%；標普500指數報2883點，跌1點或0.06%；納指報7807點，跌15點或0.2%。

繼美國總統特朗普後，再有官員批評聯儲局利率政策。美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)接受外電訪問時表示，美國聯儲局上一次加息「最多只能說是時機不成熟的」。羅斯表示，聯儲局在利率方面的行動「比實際情況所需更為激進」，又批評聯儲局利率政策基於完全錯誤的論點。

數據方面，美國5月消費者物價指數(CPI)按月上漲0.1%，符合市場預期；按年計則上漲1.8%，市場預估為上漲1.9%。至於撇除食品及能源的核心CPI按月則升0.1%，稍低於市場估計的0.2%漲幅；按年計則漲2%，同樣稍遜預期的2.1%。

油價下挫，紐約期油報每桶52.06美元，跌1.21美元或2.27%；布蘭特期油則跌1.17美元或1.88%，報每桶61.12美元。

歐洲股市走低，英國富時100指數報7359點，跌39點或0.53%；德國DAX指數報12123點，下滑32點或0.26%；法國CAC 40指數報5378點，跌29點或0.55%。