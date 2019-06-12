國際財經 即巿股評

美元/加元於上周整體呈下跌趨勢，主要原因歸咎於美元走弱。聯儲局部分官員包括主席鮑威爾於上周初均暗示聯儲局可能會減息，美匯指數借勢開始下跌，加上其後美國公布的5月ADP私人機構就業人數和5月非農就業數據均遠遜預期，美匯指數在上周五(6月7日)最低曾跌至2個月新低96.45。

與此同時，加拿大上周五(6月7日)公布的5月就業人數大增2.77萬，遠高於預期5000；失業率下跌0.3%至5.4%，遠低於預期5.7%。美國和加拿大兩國經濟數據一弱一強，造成鮮明對比，拖累美元/加元短線跳水70點，跌破1.3360及1.3300兩大支持位至日內低位1.3258，創下自3月20日以來的逾兩個月新低。美元/加元最終反彈至1.3267收市，全周大跌2.11%。

不過，美元/加元在短短一周內大跌逾250點，而且油價在此期間反覆波動，並未能為加元上升帶來強大支持，故美元/加元在本周初雖然延續跌勢，但跌幅輕微，周二(6月11日)一度跌至近3個月新低1.3247後受到逢低買盤支持，反而快速反彈至1.3300附近。

雖然美元/加元在跌穿由2月25日低位1.3109延伸而上的支持線(上升通道底部)後跌勢加速並形成新的下降通道，但此下降通道較為幼細，技術上突破難度不高。若能升破此短期阻力1.3320，後市或可進一步反彈至1.3360/1.3370(從1.3561至1.3247的下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至1.3400水平。否則，後市很可能繼續下探至3月低位1.3109。

短期內應留意今晚(6月12日)20:30公布的美國5月CPI和22:30公布的上周EIA原油庫存變動，屆時或會影響美元/加元走勢。

交易策略方面，我們根據5月22日策略於1.3560建立的美元/加元沽盤已於1.3410平倉，獲利150點。短期內待美元/加元跌至1.3230-1.3250買入，上望1.3370，跌穿1.3190止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd