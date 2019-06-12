國際財經

美墨貿易紛擾緩和，惟市場對中美貿易戰添新憂慮，歐洲股市中段下滑，油價跌逾2%。

截至本港時間傍晚6時18分，英國富時100指數報7350點，跌48點或0.65%；德國DAX指數報12098點，跌57點或0.47%；法國CAC 40指數報5373點，跌35點或0.64%；意大利富時MIB指數報20450點，跌158點或0.77%。

道指期貨暫報25977點，跌90點。

中美領袖在本月底二十國集團(G20)峰會期間，可能會晤並討論貿易問題。不過，美國總統特朗普表示，除非北京回到原先的協議，再次同意4至5個重要措施，以及對美國來說是好協議，否則他對推進磋商、達成協議不感興趣。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)稱，相信中美無法在G20峰會敲定貿易協議，最多是為未來協議建立基礎，但認為中美最終能達成貿易協議。

另外，歐洲央行(ECB)行長德拉吉(Mario Draghi)表示，中歐經濟體可能更容易受到全球貿易戰的衝擊，因為它們高度依賴外貿，並特別側重如汽車製造的單一產業。

油價急挫，紐約原油期貨現時每桶報51.77美元，挫1.5美元或2.82%；倫敦布蘭特期油報60.7美元，挫1.59美元或2.55%。

美國能源資訊局稍後將公布上周庫存數據，市場預期原油庫存將增加80萬桶，汽油與精煉油庫存分別預期減少38萬桶與上升70.4萬桶。