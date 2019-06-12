國際財經 即巿股評

美股炒憧憬減息不亦樂乎，但美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)唔生性，昨晚爆咗句G20峰會中美難敲定貿易協議，道指連升六日斷纜，隔晚曾升185點後倒跌，陰陽燭走勢似唔對路，大市有再次轉弱危機。

Beyond Meat響走鬼警報

人造肉概念的Beyond Meat亦見散水跡象，上市後一度升至186.43美元，遠超招股價25美元6.5倍。承銷商摩根大通突然轉軚，昨日將beyond meat評級由「增持」降至「中性」，目標價維持120元，股價即應聲隊25%，雖則仍遠高過招股價4倍，但已響起走鬼警報。

標普500指數年初至今升15%，創1997年後最佳表現，美國失業率僅3.6%，是自1969年12月以來最低，職位增長連續104個月上升，更是史上最強，但特朗普仲要依然狂砌聯儲局，要求減息撐起股市，佢喺咪燒壞腦？

市場普遍認為短期減息在望，但高盛睇法好唔同，認為市場錯誤解讀聯儲局最近言論。高盛經濟學家哈丘斯稱，鮑威爾上周承諾採取「適當」行動，大家諗多咗，其言論不是暗示會減息，只是講比市場聽聯儲局有關注貿易緊張局勢升級問題。

大摩繪美股後市路線圖

大摩首席策略師Michael Wilson亦加把咀，除宣揚聯儲局減息無用外，更提供三個情景市況供投資者參考。若果G20中美雙方向有刁方向進展，標普可升到3000點，之後回落到2750點。

第二情景是雙方未能解決貿易爭拗，未來3至4個月升級更持續，估計標指會在2400至2750上落，因為經濟難退衰退，而企業盈利亦會遇到温和收縮。

不過，一旦G20無刁達成，兼且美國全面提升對中國所有貨品實施徵收25%關稅，大摩估計標指未來6至12個月會跌到2400點，甚至是去年低位2351點。

後市方向仍偏淡為主，始終中美兩國分歧巨大，加上日圓依然偏強，金價也重上1330美元關，連俄羅斯總統普京早前接受俄媒問及中美貿易戰睇法，都搬出「坐山觀虎鬥」來形容現時局勢，再買上去勝算唔高。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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