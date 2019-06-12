國際財經

美國與墨西哥的貿易紛擾雖緩和，市場亦對聯儲局減息的預期升溫，惟投資者對中美貿易戰浮現新憂慮，重燃全球經濟放緩的擔憂，歐洲股市早段走低。

截至本港時間下午3時39分，英國富時100指數報7374點，跌24點或0.33%；德國DAX指數報12118點，跌37點或0.31%；法國CAC 40指數報5384點，跌23點或0.44%；意大利富時MIB指數報20525點，跌84點或0.41%。

道指期貨暫報26021點，跌44點。

二十國集團(G20)本月底在日本大阪舉行峰會期間，中美領袖可能會晤並討論貿易問題。美國總統特朗普表示，中國非常希望達成貿易協定，但除非北京回到原先的協議，再次同意4至5個重要措施，以及對美國來說是好協議，否則他對推進磋商、達成協議不感興趣。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)接受CNBC訪問時稱，相信中美無法在G20峰會敲定貿易協議，最多是為未來協議建立基礎，但認為中美最終能達成貿易協議。美國白宮國家經濟委員會前副主任、曾負責貿易談判的Clete Willems亦稱，中美領導人於G20峰會期間，預料難以達成協議，兩位元首的會晤只會起到催化作用，加速兩國最終達成協議。

另外，特朗普再向聯儲局施壓要求減息。他稱，由於美國以外的央行維持低利率，聯儲局則相反，致使歐羅和其他主要貨幣兌美元滙率貶值，美國處於極大的劣勢，批評聯儲局不明白道理所在，又強調美國通脹率低是件「好事」。

油價下挫逾1%，因石油需求前景低迷和美國原油庫存增加拖累，抵消石油出口國組織(OPEC)持續牽頭減產的預期。紐約原油期貨現時每桶報52.35美元，挫0.92美元或1.73%；倫敦布蘭特期油報61.28美元，挫1.01美元或1.62%。

美國能源資訊局將公布上周庫存數據，市場預期原油庫存將增加80萬桶，汽油與精煉油庫存分別預期減少38萬桶與上升70.4萬桶。