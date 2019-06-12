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今日 15:16 國際財經

兩美股東顧問反對西川廣人連任日產董事

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共同社報道，日產汽車將於本月25日召開股東會，提交社長兼行政總裁西川廣人(Hiroto Saikawa)連任董事議案。不過，美國兩大股東的投票顧問公司Glass Lewis和ISS建議反對。

Glass Lewis指出，在日產前會長戈恩(Carlos Ghosn)涉嫌違規時，西川本應為對此負起監督責任，故已無法懷着信心支持他擔任代表董事和社長。

ISS指出，有必要構建與過去訣別、由新成員組成的強有力董事會，曾與戈恩關係密切的西川連任並不合適。

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