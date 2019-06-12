訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:32 中國財經 國際財經

安邦據報秋季售華爾道夫酒店豪華住宅

放大圖片

《華爾街日報》引述房地產經紀公司Douglas Elliman稱，安邦保險已聘請該公司負責出售紐約華爾道夫酒店(Waldorf Astoria)內的375個住宅單位，並正與倫敦的Knight Frank合作尋找海外買家。料有關單位將於今秋出售。

安邦保險於2015年斥資19.5億美元收購華爾道夫酒店，創下美國酒店收購價最高紀錄。2017年，安邦關閉該酒店以重新裝修，並將1400多間客房中的數百間改造成為私人住宅。

Douglas Elliman沒有透露這些單位的售價。不過，其他經紀公司表示，售價將可能與紐約市價最高的住宅單位相當，約為每平方呎3500美元或更高。

一些房地產經紀表示，華爾道夫酒店目前可以算掌控在中國政府手中，因此中美之間的緊張關係逐漸升級可能也會令其中住宅單位的銷售變得複雜。

中國政府在2018年以涉嫌從事非法活動為由接管了安邦。

按房地產評估公司Miller Samuel的資料顯示，2018年曼哈頓未售出的新住宅單位數量較2015年增加一倍多，至7983個。這些單位的售價通常在住宅單位市場最貴的10%之列。華爾道夫酒店住宅單位應市之時，將適逢新豪華單位供應達頂峰之際。

與此同時，豪華單位的需求一直在下降。在中國政府防止資金外流的壓力下，富裕的中國買家已撤退。而由於本土政局不穩，其他國際買家在此期間也紛紛撤離。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。