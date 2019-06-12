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今日 11:38 國際財經

蘋果放棄丹麥建第二個數據中心

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蘋果公司決定取消在丹麥建立第二個數據中心的計劃，而是擴建該國的另一個數據中心。

蘋果最初計劃在丹麥建立兩個數據中心，由風能和生物質能提供動力。丹麥第一個數據中心設於Viborg，第一階段的建設將於今年稍後完成。

蘋果周二宣布，由於在Viborg的數據中心即將完工，因此決定專注於擴大該數據中心，而不是在接近德國邊境的丹麥城市Aabenraa建造另一個數據中心。

蘋果曾於2017年表示，已經購買285公頃土地，並計劃斥資近10億美元在Aabenraa建設第二個數據中心。

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